Delitto Garlasco perizia psicologica a Roma per Andrea Sempio | Smentito dagli amici sulla frequentazione di casa Poggi

Lunedì un uomo arriverà a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica in un procedimento legale legato al delitto di Garlasco. La difesa ha incaricato una psicoterapeuta-criminologa, mentre amici e conoscenti hanno negato che l’uomo abbia frequentato la casa di una delle persone coinvolte nel caso. La consulenza si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

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Terminata la perizia psicologica su Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, eseguita lunedì a Roma. Al momento non si può ancora conoscere l'esito, ma quello che si sa è che probabilmente ci saranno altre consulenze tecniche: "una medico-legale, per determinare le cause e il tempo del decesso, una antropometrica, per verificare se le impronte possono collimare con le dimensioni del piede di Andrea", ha spiegato Liborio Cataliotti, del pool di difensori di Sempio. Un'altra ancora servirà per "ripulire i poco comprensibili e difficilmente ascoltabili audio delle intercettazioni"...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto Garlasco, perizia psicologica a Roma per Andrea Sempio | Smentito dagli amici sulla frequentazione di casa Poggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Delitto di Garlasco, i post di Andrea Sempio su un forum: Ossessionato da una ragazza Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica | Smentito dagli amici sulla frequentazione di casa PoggiAndrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica. Garlasco, Sempio smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi: "Al piano di sopra era difficile che si andasse"L’indagato aveva inizialmente dichiarato di aver frequentato, oltre al salotto della villetta, anche la camera di Chiara Poggi al primo piano per... Argomenti più discussi: Garlasco, Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica: Sono innocente, ogni cosa a suo tempo; Garlasco, Andrea Sempio arriva a Roma per la perizia psicologica: Sono innocente; Delitto Garlasco, pm: in un audio Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere; Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica. Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, arriva a Roma circondato da giornalisti e videoperatori. È al laboratorio Genomica per una perizia psicologica e per incontrare il suo pool difensivo, impegnato a costruire la strategia dopo le contestazioni dell x.com Delitto di Garlasco, Pm: Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo l’omicidio. Legale Stasi: Istanza di revisione entro l’estate, le news in direttaAndrea Sempio è arrivato a Roma per la perizia psicologica dopo la svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco, per il quale il 38enne è indagato ... fanpage.it