delitto di garlasco paola e stefania cappa cugine di chiara poggi convocate dai carabinieri

Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, sono state chiamate dai carabinieri per essere ascoltate nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Oltre a loro, è previsto anche l’interrogatorio di Andrea Sempio. Le due sorelle gemelle, che sono parenti della vittima, sono state convocate senza ulteriori dettagli sui motivi dell’interrogatorio. La loro testimonianza si inserisce nel quadro delle verifiche sulla vicenda ancora aperta.

Oltre ad Andrea Sempio, saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, le cugine gemelle di Chiara Poggi. Come riportano i social del Tg1, gli inviti a presentarsi sono stati consegnati poco fa dai carabinieri di Milano. Le due saranno sentite come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine sul delitto di Garlasco, ormai giunta alle battute finali. Sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima Sarà ascoltato come testimone anche Marco Poggi, fratello di Chiara. Da quanto si è appreso, le gemelle Cappa verranno sentite domani, 5 maggio, a Milano o a Pavia. Marco Poggi, invece, sarà interrogato mercoledì 6 maggio, forse a Mestre.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri

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