Delitto di Garlasco Alberto Stati ai pm | Chiara non mi ha mai parlato delle avance di Sempio news in diretta

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'udienza a Pavia, i pubblici ministeri hanno ascoltato Alberto Stasi, coinvolto nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Stasi ha dichiarato di non aver mai ricevuto racconti da Chiara in merito alle avances di un uomo di nome Sempio. L'indagine riguarda anche Andrea Sempio, accusato di omicidio aggravato. La procura sta raccogliendo testimonianze e prove per chiarire i fatti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I pm di Pavia hanno ascoltato Alberto Stasi nell'ambito dell'inchiesta aperta a carico di Andrea Sempio per omicidio aggravato. Stasi ha parlato a lungo ai pm spiegando cosa sapeva dei rapporti tra la sua fidanzata e Sempio.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

Video Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

Notizie correlate

Garlasco, Stasi al pm: “Chiara non mi parlò mai delle avance di Sempio”(Adnkronos) – Chiara Poggi non parlò mai al fidanzato Alberto Stasi di Andrea Sempio.

Garlasco, Stasi ai pm: “Chiara non mi parlò mai di avance da Andrea Sempio”Sotto interrogatorio a Pavia, Stasi ribadì di non aver mai saputo delle presunte avance né delle telefonate del 7 e 8 agosto 2007.

Argomenti più discussi: Delitto di Garlasco, cosa può fare adesso Alberto Stasi; Caso Garlasco, gli errori e le omissioni: dalla condanna di Stasi alla nuova pista; Delitto di Garlasco, cosa succede ora: quale sarà l'iter per Andrea Sempio e Alberto Stasi; Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web