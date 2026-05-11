Delitto di Garlasco Alberto Stati ai pm | Chiara non mi ha mai parlato delle avance di Sempio news in diretta

Durante un'udienza a Pavia, i pubblici ministeri hanno ascoltato Alberto Stasi, coinvolto nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Stasi ha dichiarato di non aver mai ricevuto racconti da Chiara in merito alle avances di un uomo di nome Sempio. L'indagine riguarda anche Andrea Sempio, accusato di omicidio aggravato. La procura sta raccogliendo testimonianze e prove per chiarire i fatti.

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