Delitto di Garlasco Alberto Stati ai pm | Chiara non mi ha mai parlato delle avance di Sempio news in diretta
Durante un'udienza a Pavia, i pubblici ministeri hanno ascoltato Alberto Stasi, coinvolto nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Stasi ha dichiarato di non aver mai ricevuto racconti da Chiara in merito alle avances di un uomo di nome Sempio. L'indagine riguarda anche Andrea Sempio, accusato di omicidio aggravato. La procura sta raccogliendo testimonianze e prove per chiarire i fatti.
I pm di Pavia hanno ascoltato Alberto Stasi nell'ambito dell'inchiesta aperta a carico di Andrea Sempio per omicidio aggravato. Stasi ha parlato a lungo ai pm spiegando cosa sapeva dei rapporti tra la sua fidanzata e Sempio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026
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