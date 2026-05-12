Delirio – Scene di Follia del Melodramma Italiano | Jessica Pratt al Teatro Verdi
Sabato 16 maggio alle ore 20.30, il Teatro Verdi di Salerno ospita Delirio – Scene di Follia del Melodramma Italiano, gala lirico con protagonista il soprano australiano Jessica Pratt, sul podio il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, alla guida dell'Orchestra e del Coro del Conservatorio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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nel delirio cosmico che hanno assunto i contorni della vicenda ho sentito anche asserire che la colpa sarebbe di Stasi e della sua volontà di realizzare video intimi con la sua fidanzata. se non li avesse fatti a san AndreaS non sarebbe salito il ruzzo FOLLIA #g x.com
Raffaele Benetti. . Delirio e follia nei cieli di Fano Ma che posto, che personaggi, quanto divertimento! Venite a provare, non ve ne pentirete! #skydivefano #AlphaZulu #parachute #skydiving #paracadutismo #divertente #ilbro facebook
Qual è una cosa che Honkai: Star Rail fa DAVVERO bene? reddit