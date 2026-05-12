Delirio – Scene di Follia del Melodramma Italiano | Jessica Pratt al Teatro Verdi

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 16 maggio alle ore 20.30, il Teatro Verdi di Salerno ospita Delirio – Scene di Follia del Melodramma Italiano, gala lirico con protagonista il soprano australiano Jessica Pratt, sul podio il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, alla guida dell'Orchestra e del Coro del Conservatorio.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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