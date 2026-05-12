Durante il Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni, una cantante ha interpretato Bella Ciao in versione folk-singer con influenze di musica popolare siciliana. Questa versione ha suscitato reazioni miste tra il pubblico, alcuni apprezzando l’interpretazione, altri criticandola per il modo in cui è stata rivisitata. La performance si inserisce nel contesto di altre reinterpretazioni della canzone, che nel tempo sono state adottate da diversi artisti.

Durante il Concertone romano del Primo Maggio, in Piazza San Giovanni, la cantante Delia ha interpretato Bella Ciao in stile folk-singer, contaminata dalla musica popolare siciliana. E sostituendo la parola “partigiano” con il lessema “essere umano”. Anche dal punto di vista metrico, una soluzione un po’ zoppicante. Da quello metaforico, una forzatura un po’ ambigua. Le reazioni sono state generalmente negative. Molti hanno difeso il valore storico e simbolico della canzone, dove “partigiano” ha ormai un valore allegorico, ben consolidato. Il sostantivo “partigiano” non è un dettaglio, ma il nucleo semantico e politico del brano. Sostituirlo con un termine generico come “essere umano” svuota il testo della sua valenza storica, ne azzera la funzione di memoria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delia? Non è la prima ad ‘universalizzare’ Bella ciao con un pessimo risultato

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Delia canta “Bella Ciao” al concerto del primo maggio ed è subito polemica

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Per la cronaca, Delia non è stata 'censurata', semplicemente (e sfortunatamente) sul palco non hanno seguito i tempi televisivi, sforando. Il Tg3 va in onda alle 19 e gli interventi dei sindacati erano previsti prima del telegiornale (come ogni anno). Qui 2025 #1 x.com

Se Delia non sa quel che canta. L’ingenua manomissione di Bella Ciao al Concertone si può spiegare solo in un modo. Tra slogan e riletture improvvisate, il Primo Maggio rischia di smarrire memoria e significato: quando il palco diventa vetrina più che raccon reddit

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