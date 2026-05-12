Delia? Non è la prima ad ‘universalizzare’ Bella ciao con un pessimo risultato

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni, una cantante ha interpretato Bella Ciao in versione folk-singer con influenze di musica popolare siciliana. Questa versione ha suscitato reazioni miste tra il pubblico, alcuni apprezzando l’interpretazione, altri criticandola per il modo in cui è stata rivisitata. La performance si inserisce nel contesto di altre reinterpretazioni della canzone, che nel tempo sono state adottate da diversi artisti.

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Durante il Concertone romano del Primo Maggio, in Piazza San Giovanni, la cantante Delia ha interpretato Bella Ciao in stile folk-singer, contaminata dalla musica popolare siciliana. E sostituendo la parola “partigiano” con il lessema “essere umano”. Anche dal punto di vista metrico, una soluzione un po’ zoppicante. Da quello metaforico, una forzatura un po’ ambigua. Le reazioni sono state generalmente negative. Molti hanno difeso il valore storico e simbolico della canzone, dove “partigiano” ha ormai un valore allegorico, ben consolidato. Il sostantivo “partigiano” non è un dettaglio, ma il nucleo semantico e politico del brano. Sostituirlo con un termine generico come “essere umano” svuota il testo della sua valenza storica, ne azzera la funzione di memoria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Delia canta “Bella Ciao” al concerto del primo maggio ed è subito polemica

Video Delia canta “Bella Ciao” al concerto del primo maggio ed è subito polemica ?

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