Delia canta Bella ciao e sostituisce partigiano con essere umano | valanga di critiche sui social

Durante il concerto del Primo maggio in Piazza San Giovanni, un’artista ha interpretato “Bella ciao” sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. La sua esibizione ha suscitato numerose reazioni sui social media, con commenti critici e polemiche. L’evento si è svolto nel contesto di una manifestazione pubblica, attirando una vasta partecipazione di pubblico e un’ampia copertura mediatica.

La cantante siciliana motiva così la sua scelta: "Penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po'. È stata una mia scelta" È arrivata sul palco di Piazza San Giovanni per il concerto del Primo maggio e ha cantato ‘Bella ciao’. Ma Delia è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione: la cantante siciliana, nella sua interpretazione, ha cambiato la parola “partigiano” con “essere umano”, scatenando una valanga di critiche sui social. C’è chi la accusa di avere rovinato la canzone simbolo dell’antifascismo, chi di averla addirittura “stravolta, in mash-up con la musica di Squid Game”. Ma lei ha motivato così la sua scelta: “È stata una mia scelta – ha detto -.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delia canta “Bella ciao” e sostituisce “partigiano” con “essere umano”: valanga di critiche sui social DELIA canta un mash up de “La notte” di Adamo e Lose Yourself di Eminem | X Factor 2025 Live 4 Notizie correlate Al Concertone Delia canta Bella Ciao, ma "partigiano" diventa "essere umano": è polemicaDelia Buglisi è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone a Roma. Concertone, Delia cambia “Bella ciao”: polemiche social per ‘essere umano’ al posto di ‘partigiano’È finita al centro delle polemiche social l’esibizione di Delia sul palco del Concertone di Roma. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano; Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano; Malgioglio compie 18 anni ad Amici: torta a sorpresa e bacio a Maria; Italpress €conomy – Puntata dell'1 maggio 2026. Concertone 1 maggio, Delia canta Bella Ciao. Nazari: Palestina libera(Adnkronos) - Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta 'Bella Ciao'. Questa è una canzone che parla di libertà e noi dobbiamo continuare a ... ilmattino.it Delia canta Bella Ciao e sostituisce partigiano con essere umano per allargareL'onore di cantare Bella Ciao al Concertone del Primo Maggio a Roma, quest'anno, spetta alla giovane artista siciliana Delia (finalista nell'ultima edizione di X Factor). Delia come sua consuetudine h ... ansa.it Polemica al Concertone del Primo Maggio: la cantante Delia sostituisce "partigiano" con "essere umano" in Bella Ciao. Social in rivolta - facebook.com facebook PRIMO MAGGIO | Al Concertone Delia canta Bella Ciao, ma "partigiano" diventa "essere umano", rivolta social #ANSA x.com