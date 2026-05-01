Delia canta Bella ciao al Concerto del 1° maggio e sostituisce partigiano con essere umano | valanga di critiche sui social

Durante il concerto del Primo maggio a Piazza San Giovanni, l'artista ha interpretato la canzone ‘Bella ciao’ e ha modificato il testo, sostituendo la parola ‘partigiano’ con ‘essere umano’. La sua esibizione ha suscitato molte reazioni sui social, con utenti che hanno espresso opinioni contrastanti riguardo alla scelta fatta durante la performance. La modifica del testo ha attirato l’attenzione di chi ha commentato l’evento online.

La cantante siciliana motiva così la sua scelta: "Penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po'. È stata una mia scelta" È arrivata sul palco di Piazza San Giovanni per il concerto del Primo maggio e ha cantato ‘Bella ciao’. Ma Delia è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione: la cantante siciliana, nella sua interpretazione, ha cambiato la parola “partigiano” con “essere umano”, scatenando una valanga di critiche sui social. C’è chi la accusa di avere rovinato la canzone simbolo dell’antifascismo, chi di averla addirittura “stravolta, in mash-up con la musica di Squid Game”. Ma lei ha motivato così la sua scelta: “È stata una mia scelta – ha detto -.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delia canta “Bella ciao” al Concerto del 1° maggio e sostituisce “partigiano” con “essere umano”: valanga di critiche sui social DELIA canta un mash up de “La notte” di Adamo e Lose Yourself di Eminem | X Factor 2025 Live 4 Notizie correlate Delia canta “Bella ciao” e sostituisce “partigiano” con “essere umano”: valanga di critiche sui socialLa cantante siciliana motiva così la sua scelta: "Penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po'. Al Concertone Delia canta Bella Ciao, ma "partigiano" diventa "essere umano": è polemicaDelia Buglisi è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone a Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari; Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano; Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano; Primo Maggio a Roma, Concertone a piazza San Giovanni: chi canta e quando, la scaletta. Delia canta Bella ciao e sostituisce partigiano con essere umano: valanga di critiche sui socialDelia sostituisce partigiano con essere umano in Bella Ciao al Concertone: scoppia la polemica sui social. ilfattoquotidiano.it Al Concertone Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano, rivolta socialBigMama: 'State lontani dai contratti pirata'. Bambole di Pezza: 'Possiamo cambiare le cose per un futuro migliore'. Sul palco attesi Ermal Meta, Fulminacci, Litfiba, Pinguini Tattici, Cocciante, Bran ... ansa.it È polemica al concerto del primo maggio a Roma. Delia intona le note di Bella Ciao e cambia la parola “partigiano” con "essere umano" - facebook.com facebook #info #atac su disposizione della questura, in occasione del concerto del 1 Maggio, chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C info al link atac.roma.it/tempo-reale/pr… #Roma x.com