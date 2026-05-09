Assessora con il triplo dell’alcol consentito | incidente con Alan Fabbri e Francesca Savini è bufera

Lunedì pomeriggio, nel territorio di Sermide, nel Mantovano, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo il sindaco e un assessore della zona. L'incidente è avvenuto intorno alle 18, nella zona che collega il confine tra Mantova e Ferrara, dove entrambi risiedono. Secondo le prime ricostruzioni, l'assessore avrebbe guidato con un livello di alcol nel sangue superiore a tre volte il limite consentito. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla sicurezza alla guida e il comportamento dei protagonisti.

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Ferrara, 9 maggio 2026 – Il sindaco Alan Fabbri e l'assessore Francesca Savini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 di lunedì nel territorio di Sermide, nel Mantovano, nella zona che va verso il confine con il Ferrarese e Bondeno, dove Fabbri abita a sempre. Come è avvenuto l’incidente. A quanto si apprende, il fuoristrada su cui viaggiavano, condotto da Savini, è uscito di strada in corrispondenza di una curva della strada: la vettura è finita prima contro un albero e poi in un fossato. Entrambi ne sono usciti illesi. I residenti, richiamati dal frastuono, hanno subito chiamato i soccorsi: come detto, entrambi sono usciti illesi dallo schianto ma, come da prassi, sono state avviate le verifiche e le indagini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Assessora con il triplo dell’alcol consentito”: incidente con Alan Fabbri e Francesca Savini, è bufera ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Attacchi via social a Leonardo Fabbri, la solidarietà dell’assessora Perini. “Odio inaccettabile e vergognoso” War Machine: la recensione dell’action sci-fi Netflix con Alan RitchsonMachine è un action movie di fantascienza, disponibile su Netflix già dal 6 marzo scorso.