Del Potro ha espresso il suo supporto a Jack Draper come possibile avversario di Alcaraz e Sinner nei tornei Major. Tuttavia, Draper è stato escluso dalla partecipazione a Roland Garros a causa di un infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto fuori dal torneo fino alla fine. La situazione ha modificato le possibilità di confronti tra i giocatori nei prossimi eventi del circuito.

"> Jack Draper escluso fino alla fine di Roland Garros dopo infortunio al ginocchio. Jack Draper, talentuoso tennista britannico, sarà costretto a un lungo stop dopo aver subito un infortunio al ginocchio durante il torneo di Barcellona. Il suo rientro in campo è previsto solo dopo la conclusione di Roland Garros, un’indisponibilità che ha scosso il mondo del tennis. Negli ultimi mesi, Draper ha già affrontato una lunga convalescenza a causa di un infortunio al braccio, che lo aveva tenuto lontano dai campi per cinque mesi, dopo gli US Open del 2025. Ora, il suo ennesimo problema fisico lo costringe a ritirarsi dai tornei di Madrid, Roma, Amburgo e Roland Garros, chiudendo di fatto la sua stagione sulla terra battuta.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Del Potro supporta Jack Draper come sfidante per Alcaraz e Sinner nei tornei Major.

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