Dopo un periodo di inattività a causa di un infortunio, Jack Draper è tornato in campo e sta mostrando una buona condizione. In un’intervista, ha commentato che Sinner e Alcaraz hanno alzato l’asticella, ma anche gli altri giocatori stanno diventando più aggressivi. Draper ha recentemente superato un infortunio nella parte finale della scorsa stagione e ora si presenta pronto a competere ai massimi livelli.

Dopo aver superato un lungo periodo di stop causato da un infortunio nella parte finale della scorsa stagione, Jack Draper sembra tornato competitivo ai massimi livelli. Il britannico ha dovuto rinunciare agli Australian Open all’inizio dell’anno, prima di inaugurare il suo 2026 con una vittoria contro Quentin Halys. Il vero exploit stagionale è arrivato a Indian Wells, dove Draper ha raggiunto i quarti di finale, eliminando lungo il percorso anche il serbo Novak Djokovic agli ottavi. “Il fatto che loro abbiano mantenuto un livello così alto per tanto tempo ha spinto altri giocatori, come Medvedev, a evolvere il proprio stile di gioco, diventando più aggressivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jack Draper: “Sinner e Alcaraz hanno alzato l’asticella, ma gli altri ora sono più aggressivi”

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