Deiezioni canine davanti ai negozi l' appello di Torrione Eventi ai proprietari di animali

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torrione Eventi APS ha lanciato un appello ai proprietari di animali domestici, chiedendo loro di rispettare le regole e il decoro urbano. La richiesta arriva in seguito alla segnalazione di deiezioni canine lasciate davanti ai negozi, un problema che riguarda la convivenza civile nel quartiere. L’associazione invita i proprietari a raccogliere le deiezioni e a mantenere puliti gli spazi pubblici.

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Richiama con fermezza tutti i proprietari di animali domestici al rispetto delle regole e del vivere civile, Torrione Eventi APS. “La nostra associazione è da sempre vicina alla tutela ed alla protezione degli animali, ma proprio per questo riteniamo inaccettabile il comportamento di chi lascia.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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