Deiezioni canine davanti ai negozi l' appello di Torrione Eventi ai proprietari di animali

Torrione Eventi APS ha lanciato un appello ai proprietari di animali domestici, chiedendo loro di rispettare le regole e il decoro urbano. La richiesta arriva in seguito alla segnalazione di deiezioni canine lasciate davanti ai negozi, un problema che riguarda la convivenza civile nel quartiere. L’associazione invita i proprietari a raccogliere le deiezioni e a mantenere puliti gli spazi pubblici.

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