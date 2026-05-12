Deiezioni canine davanti ai negozi l' appello di Torrione Eventi ai proprietari di animali
Torrione Eventi APS ha lanciato un appello ai proprietari di animali domestici, chiedendo loro di rispettare le regole e il decoro urbano. La richiesta arriva in seguito alla segnalazione di deiezioni canine lasciate davanti ai negozi, un problema che riguarda la convivenza civile nel quartiere. L’associazione invita i proprietari a raccogliere le deiezioni e a mantenere puliti gli spazi pubblici.
Richiama con fermezza tutti i proprietari di animali domestici al rispetto delle regole e del vivere civile, Torrione Eventi APS. “La nostra associazione è da sempre vicina alla tutela ed alla protezione degli animali, ma proprio per questo riteniamo inaccettabile il comportamento di chi lascia.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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