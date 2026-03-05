Deiezioni canine non raccolte | scattano multe dalla Polizia Municipale

A Nocera Inferiore, la Polizia Municipale ha intensificato i controlli contro chi non raccoglie le deiezioni canine. Sotto il comando del comandante Andrea D’Elia, sono state emesse multe a chi non rispetta le norme di igiene pubblica. Le operazioni sono state avviate per garantire il rispetto delle regole e mantenere le aree pubbliche pulite.

Mancata raccolta delle deiezioni canine, scattano i controlli della Polizia Locale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Andrea D'Elia. Nella giornata di ieri, sono state elevate diverse sanzioni a seguito di servizio effettuato dal personale della polizia locale, in abiti civili, nei confronti dei proprietari di cani sorpresi a non raccogliere le deiezioni o al mancato possesso di sacchetti e spruzzini o bottigliette contenenti acqua (con o senza disinfettanti) da utilizzare per diluire le deiezioni liquide. Una risposta alle tantissime segnalazioni arrivate dalla cittadinanza, che lamentano cattivo odore per le strade e mancanza del rispetto del decoro urbano.