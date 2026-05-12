Deiezioni canine Asia e Comune implementano i raccoglitori
L’amministrazione comunale ha avviato un progetto per installare raccoglitori di deiezioni canine nelle aree pubbliche. L’iniziativa coinvolge anche una regione asiatica, con lo scopo di favorire la pulizia delle strade e dei parchi cittadini. I nuovi contenitori saranno distribuiti in punti strategici e accessibili per i cittadini. La modalità di utilizzo e le modalità di raccolta sono state definite in collaborazione con le autorità locali.
Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito del piano teso al miglioramento del decoro urbano e dell’efficienza delle performance aziendali, l’Asia ha provveduto all’implementazione dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine in tutta la città e alla sostituzione di tutti i vecchi contenitori situati all’interno del centro storico. Per quanto attiene ai ‘raccoglitori arancioni’, per far fronte alla crescente domanda di dotazione sul territorio, rispondendo alle segnalazioni pervenute dai cittadini e al fine di sensibilizzare i proprietari di animali domestici al rispetto del suolo pubblico e delle norme regolamentari vigenti, l’Azienda e l’Amministrazione comunale hanno convenuto di potenziare la rete dei contenitori attraverso l’installazione di 30 nuove unità distribuite sull’intero centro abitato.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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