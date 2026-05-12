L’amministrazione comunale ha avviato un progetto per installare raccoglitori di deiezioni canine nelle aree pubbliche. L’iniziativa coinvolge anche una regione asiatica, con lo scopo di favorire la pulizia delle strade e dei parchi cittadini. I nuovi contenitori saranno distribuiti in punti strategici e accessibili per i cittadini. La modalità di utilizzo e le modalità di raccolta sono state definite in collaborazione con le autorità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito del piano teso al miglioramento del decoro urbano e dell’efficienza delle performance aziendali, l’Asia ha provveduto all’implementazione dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine in tutta la città e alla sostituzione di tutti i vecchi contenitori situati all’interno del centro storico. Per quanto attiene ai ‘raccoglitori arancioni’, per far fronte alla crescente domanda di dotazione sul territorio, rispondendo alle segnalazioni pervenute dai cittadini e al fine di sensibilizzare i proprietari di animali domestici al rispetto del suolo pubblico e delle norme regolamentari vigenti, l’Azienda e l’Amministrazione comunale hanno convenuto di potenziare la rete dei contenitori attraverso l’installazione di 30 nuove unità distribuite sull’intero centro abitato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Deiezioni canine, Asia e Comune implementano i raccoglitori

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