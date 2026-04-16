Via Grande potenziati i servizi di spazzamento e pulizia Aamps | Deiezioni canine e sacchi dei rifiuti le maggiori criticità

Nelle vie centrali della città, tra cui via Grande, piazza Grande e Largo Duomo, i servizi di spazzamento e pulizia saranno rafforzati nelle prossime settimane. Aamps ha annunciato un intervento dedicato alla pulizia dei marciapiedi sotto i portici, con particolare attenzione alle zone più frequentate. Tra le criticità segnalate ci sono le deiezioni canine e i sacchi dei rifiuti abbandonati, che continuano a rappresentare un problema per la pulizia pubblica.

Aamps è pronta a potenziare il servizio di pulizia dei marciapiedi sotto i portici presenti in via Grande, piazza Grande, Largo Duomo, via Pieroni e via Cogorano. Un'attività che si aggiunge a quelle svolte al mattino e al pomeriggio di spazzamento, lavaggio e igienizzazione. Recentemente le.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Venezia | Deiezioni canine davanti all'asilo "L'Alveare", la rabbia dei genitori: "Ogni giorno uno slalom, serve più civiltà"“Ogni mattina siamo costretti a fare gincane o addirittura passare per la strada con passeggini o bambini per mano perché i marciapiedi circostanti... Deiezioni canine non raccolte: scattano multe dalla Polizia MunicipaleMancata raccolta delle deiezioni canine, scattano i controlli della Polizia Locale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Andrea D’Elia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si ampliano i poliambulatori di via GrandeL’amministrazione comunale di Campagnola ha approvato un ulteriore intervento per i poliambulatori di via Grande. L’opera, già finanziata a metà aprile, prevede infatti di realizzare un nuovo ... ilrestodelcarlino.it Livorno, è fuga da via Grande: perché i fondi sono sempre più vuotiLIVORNO. Sulla vetrina c’è ancora affisso un grande cartello rosso con su scritto fuori tutto insieme al dettaglio delle offerte su maglie, felpe, camicie, pantaloni e jeans. Ma basta guardare ... msn.com