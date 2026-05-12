Deco Industrie | ricavi per 253 milioni di euro

Nel corso dell'ultimo esercizio, Deco Industrie ha registrato ricavi consolidati pari a 253 milioni di euro, rispetto ai 229 milioni dell'anno precedente. Il margine operativo lordo si è attestato a 16,9 milioni di euro, mentre il patrimonio netto ha raggiunto circa 88,5 milioni di euro. L’azienda ha inoltre aumentato gli investimenti nel settore industriale e ha ridotto l’indebitamento bancario rispetto al passato.

Ricavi consolidati per 253 milioni di euro (erano stati 229 milioni del 2024), margine operativo lordo consolidato che si attesta a 16,9 milioni di euro, patrimonio netto in crescita a circa 88,5 milioni, più investimenti industriali e meno indebitamento bancario. L’assemblea dei soci di Deco Industrie ha approvato il bilancio consolidato 2025, confermando la solidità e il percorso di crescita del gruppo cooperativo romagnolo attivo nei settori alimentare, detergenza casa, cura della persona e cosmetica. Il gruppo, nato nel 1951 è oggi presente con stabilimenti produttivi tra Ravenna e Bagnacavallo, Forlì, Imola, Bondeno e Noale (Venezia)....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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