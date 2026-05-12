Deco Industrie | ricavi per 253 milioni di euro

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell'ultimo esercizio, Deco Industrie ha registrato ricavi consolidati pari a 253 milioni di euro, rispetto ai 229 milioni dell'anno precedente. Il margine operativo lordo si è attestato a 16,9 milioni di euro, mentre il patrimonio netto ha raggiunto circa 88,5 milioni di euro. L’azienda ha inoltre aumentato gli investimenti nel settore industriale e ha ridotto l’indebitamento bancario rispetto al passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ricavi consolidati per 253 milioni di euro (erano stati 229 milioni del 2024), margine operativo lordo consolidato che si attesta a 16,9 milioni di euro, patrimonio netto in crescita a circa 88,5 milioni, più investimenti industriali e meno indebitamento bancario. L’assemblea dei soci di Deco Industrie ha approvato il bilancio consolidato 2025, confermando la solidità e il percorso di crescita del gruppo cooperativo romagnolo attivo nei settori alimentare, detergenza casa, cura della persona e cosmetica. Il gruppo, nato nel 1951 è oggi presente con stabilimenti produttivi tra Ravenna e Bagnacavallo, Forlì, Imola, Bondeno e Noale (Venezia)....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

deco industrie ricavi per 253 milioni di euro
© Ilrestodelcarlino.it - Deco Industrie: ricavi per 253 milioni di euro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Reti: +10,3% di ricavi a 35,62 milioni, dividendo 2026 a 0,06 euroReti, società quotata all’Euronext Growth Milan e operante nel settore dell’IT consulting, ha reso noti i risultati finanziari dell’esercizio 2025.

Sac, approvato il bilancio del 2025: ricavi per 30 milioni di euro +7%L'assemblea dei soci della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha approvato il progetto di bilancio del 2025 che si è...

Argomenti più discussi: Deco Industrie: ricavi per 253 milioni di euro; Deco Industrie: ricavi a 253 mln euro nel 2025 - EFA News; Deco Industrie conferma Antonio Campri Presidente e nomina Paolo Cristofori Direttore Generale; Deco Industrie, approvato il bilancio 2025, utile operativo da quasi 17 milioni. Pronta la staffetta Fabbrino-Cristofori.

deco industrie deco industrie ricavi perDeco Industrie, approvato il bilancio 2025, utile operativo da quasi 17 milioni. Pronta la staffetta Fabbrino-CristoforiL’assemblea dei soci di Deco Industrie ha approvato il bilancio consolidato 2025, confermando la solidità e il percorso di crescita del gruppo cooperativo ... ravennanotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web