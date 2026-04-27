Sac approvato il bilancio del 2025 | ricavi per 30 milioni di euro +7%

L'assemblea dei soci della Sac ha approvato il bilancio del 2025, che si è chiuso con ricavi di 30 milioni di euro, segnando un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Viene riportato un utile netto di 8 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 12,8 milioni del 2024, con una variazione del -37%. La società gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

L'assemblea dei soci della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha approvato il progetto di bilancio del 2025 che si è chiuso con un utile netto di 8 milioni di euro, in flessione rispetto ai 12,8 milioni dell'esercizio precedente (-37%). Il valore della produzione ha.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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