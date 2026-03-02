Reti | +10,3% di ricavi a 35,62 milioni dividendo 2026 a 0,06 euro

Reti, società attiva nel settore dell’IT consulting e quotata all’Euronext Growth Milan, ha comunicato i risultati finanziari relativi all’esercizio 2025. I ricavi sono aumentati del 10,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 35,62 milioni di euro. La società ha anche annunciato un dividendo per il 2026 di 0,06 euro per azione.

Reti, società quotata all’Euronext Growth Milan e operante nel settore dell’IT consulting, ha reso noti i risultati finanziari dell’esercizio 2025. L’azienda ha chiuso l’anno con un valore della produzione di 35,62 milioni di euro, in aumento del 10,3% rispetto ai 32,29 milioni del 2024. L’utile netto è salito a 1,44 milioni di euro, contro i 1,27 milioni dell’anno precedente. Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo per il 2026 di 0,06 euro per azione, con stacco previsto per il 13 aprile 2026 e pagamento dal 15 aprile. L’indebitamento netto a fine 2025 si è attestato a 3,92 milioni di euro, in crescita rispetto ai 3,71 milioni registrati all’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Liverpool, bilancio in volo: nel 2025 superati gli 800 milioni di ricavi e utile vicino ai 10 milioni

Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una...

Una selezione di notizie su Reti.

Temi più discussi: Reti, ricavi oltre i 35 milioni e utile a +14% nel primo bilancio del nuovo corso aziendale; Tim, nel 2025 crescono ricavi ed Ebitda. Confermate stime 2026, nuovo Piano nel secondo semestre; Poste Italiane utili record nel 2025: ricavi a 13,1 miliardi e il dividendo cresce del 16% (agli azionisti 1,6 miliardi); Poste Italiane: 2025 da record per ricavi, redditività e utile netto.

Poste: nel 2025 ricavi record a 13,1 mld (+4%), ebit rettificato a 3,2 mld(+10%) -3-I ricavi dei pagamenti sono cresciuti nell'esercizio 2025 del 2,6%, attestandosi a 1,2 miliardi con una crescita solida del transato (+9%) e del numero complessivo di transazioni dell'ecosistema (+12% ... borsaitaliana.it

Kering, nel terzo trimestre ricavi -10% a 3,4 miliardiKering chiude il terzo trimestre con ricavi per 3,41 miliardi, in calo del 10%, su cui pesa l'effetto valute (e del 5% su base comparabile). Nei primi nove mesi dell'anno, si legge in una nota, il ... ansa.it

Per mesi ci hanno raccontato a reti unificate che Meloni era il ponte tra Trump e l’Europa. Purtroppo erano tutte fake news! Oggi scopriamo che la Casa Bianca ha avvisato dell’operazione in Iran gli inglesi, i francesi, i tedeschi e persino i polacchi. Tutti, ma noi - facebook.com facebook

La Juventus rimonta due reti, pareggia al 92' con Gatti che Spalletti tiene fuori per far giocare l'impresentabile Kelly. Per me con questo risultati i bianconeri ipotecano il posto Champions al 99%, la Roma aveva la gara in pugno, chi è causa del suo mal...piang x.com