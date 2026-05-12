Debiti con il fisco per trecentomila euro licenza sospesa al consulente del lavoro | Strategia difensiva per il divorzio

Un consulente del lavoro ha visto sospesa la propria licenza a causa di debiti fiscali che superano i trecentomila euro. La sospensione, decisa dall’autorità amministrativa, durerà al massimo tre anni, secondo quanto stabilito dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. La decisione si basa su una strategia difensiva adottata dal professionista in occasione di un procedimento di divorzio.

I debiti con il Fisco per quasi trecentomila euro gli costano la licenza per operare come consulente del lavoro, ma il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria mette alcuni paletti: la sospensione non può essere a tempo illimitato, ma non più di tre anni.Il professionista, difeso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Debiti con il Fisco: come controllarli online in pochi secondiABBONATI A DAYITALIANEWS Il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il servizio digitale che consente a...

Fisco, arriva il cruscotto digitale per regolarizzare i debiti con un clicÈ online da questo mese, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la nuova versione del servizio “Situazione debitoria - Consulta e paga”.

Argomenti più discussi: Ho debiti col Fisco: commetto reato se svuoto il conto corrente?; Debiti con il Fisco? Arriva il tasto magico per sistemare tutto in pochi secondi; Niente bonus se hai multe o tasse non pagate: il piano del Governo Meloni per chi ha debiti col Fisco; Debiti fiscali tracciati ogni mese: nuovi controlli ancora più severi per le cartelle dell'AdE.

E non farà accedere ai bonus per vivere, come il contributo affitto, chi avrà debiti con comuni, regione o fisco. Chi richiede i bonus ne ha necessità perché non ha soldi per vivere, ovvio che avrà dei debiti. Ma non lo può capire, dalla parte dei deboli? Ma quan x.com

Sovraindebitamento: l’omologa blocca il Fisco e azzera i rischi di nuovi debiti fiscaliNegli ultimi anni il tema del sovraindebitamento è diventato centrale per cittadini e imprese che si trovano in difficoltà economica, soprattutto alla luce delle continue crisi finanziarie ... commercialista.it