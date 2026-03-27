Una bambina nata nel 2023 ha ricevuto un risarcimento di 250.000 euro dopo aver perso il padre in un incidente avvenuto prima della sua nascita. Il padre è stato investito sulle strisce pedonali mentre si trovava in strada ed è deceduto. La richiesta di risarcimento è stata presentata dalla famiglia e accolta dal tribunale.

La rara sentenza del Tribunale di Bologna, che ha riconosciuto il danno parentale alla figlia di due anni. Filippo Muscia Masuzzo fu travolto sulle strisce pedonali Quando era ancora nel grembo della mamma ha perso il papà, morto investito sulle strisce pedonali nel 2023. E nonostante non l’abbia mai conosciuto, la bimba che oggi ha quasi tre anni avrà diritto a un risarcimento quantificato in circa 250mila euro. È la sentenza che il tribunale di Bologna ha depositato nei giorni scorsi e che costituisce una rarità nella giurisprudenza italiana. La vicenda nasce dalla morte di Filippo Muscia Masuzzo, travolto da un’auto mentre attraversava la strada il 2 gennaio 2023 a Vergato e morto qualche giorno dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Perse il papà in un incidente quando non era ancora nata: alla bimba 250mila euro in risarcimento

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