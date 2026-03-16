Carlo Ancelotti ha condiviso alcune esperienze della propria carriera in un’intervista, soffermandosi sulle emozioni legate al suo primo esonero alla Juventus. Ha raccontato di come quell’episodio lo abbia colpito profondamente, evidenziando le sensazioni provate in quel momento. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sui momenti più significativi vissuti durante il suo percorso professionale.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. Il racconto Inter Lautaro dipendente: esiste una squadra con e senza il Toro, la verità è nei numeri.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ancelotti si racconta: «Esonero alla Juventus? Mi ha colpito molto! Quando vieni esonerato per la prima volta…». Le parole

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