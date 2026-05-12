Davide Ancelotti ha spiegato come decide chi si incarica di calciare i rigori durante le partite. In un’intervista ha affermato che la scelta non si basa su una casualità, ma su criteri precisi. Ancelotti, che lavora come assistente al fianco del padre, ha voluto chiarire il metodo utilizzato per selezionare i calciatori chiamati a tirare dagli undici metri.

No, i rigori non sono una lotteria. Lo dice chiaro e tondo Davide Ancelotti, figlio di Carlo e da anni suo vice. E qual è dunque il segreto per vincere la sfida dagli 11 metri? Ce lo spiega lo stesso Davide Ancelotti, nell'ultima puntata de "La Tripletta" ( recupera l'episodio su YouTube ).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davide Ancelotti: "Ecco come scelgo i rigoristi per papà"

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