Il difensore del Milan ha annunciato il suo ritorno in campo dopo un periodo complicato, durante il quale ha affrontato alcune difficoltà personali. In un’intervista a 'Sky Sport', ha spiegato di sentirsi ora in condizione di giocare di nuovo e ha parlato anche dello stato di forma della squadra, senza entrare in dettagli su altri aspetti.

Il Milan sta vivendo il momento più complicato della sua stagione: tre sconfitte nelle ultime quattro e qualificazione in Champions tornata in dubbio. Difficoltà che sono uscite proprio quando è mancato in campo uno dei giocatori meno celebrati ma tra i più importanti della rosa di Massimiliano Allegri. Parliamo di Matteo Gabbia, che dovrebbe tornare titolare in difesa contro il Verona nel prossimo weekend di Serie A. Del suo rientro e del periodo senza risultati della squadra ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole. Ci sono state settimane migliori e si è reduci da un periodo negativo di risultati. Ma partiamo da te: come stai? Quando sei assente, i risultati non arrivano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gabbia pronto al rientro: “Ho passato un momento difficile, ora mi sento meglio”

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