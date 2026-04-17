Milan Gabbia pronto al rientro | Ho passato un momento difficile ora mi sento meglio
Il difensore del Milan ha annunciato il suo ritorno in campo dopo un periodo complicato, durante il quale ha affrontato alcune difficoltà personali. In un’intervista a 'Sky Sport', ha spiegato di sentirsi ora in condizione di giocare di nuovo e ha parlato anche dello stato di forma della squadra, senza entrare in dettagli su altri aspetti.
Il Milan sta vivendo il momento più complicato della sua stagione: tre sconfitte nelle ultime quattro e qualificazione in Champions tornata in dubbio. Difficoltà che sono uscite proprio quando è mancato in campo uno dei giocatori meno celebrati ma tra i più importanti della rosa di Massimiliano Allegri. Parliamo di Matteo Gabbia, che dovrebbe tornare titolare in difesa contro il Verona nel prossimo weekend di Serie A. Del suo rientro e del periodo senza risultati della squadra ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole. Ci sono state settimane migliori e si è reduci da un periodo negativo di risultati. Ma partiamo da te: come stai? Quando sei assente, i risultati non arrivano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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