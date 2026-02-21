Il confronto su riforme, sanità e competenze si è svolto ieri all’Airport Hotel di Catania, organizzato dal dipartimento di Fratelli d’Italia dedicato alle professioni libere. L’evento ha riunito professionisti e rappresentanti politici per discutere le sfide del settore. Alla tavola rotonda sono intervenuti esperti di vari ambiti, che hanno condiviso esperienze e proposte concrete. Il dibattito si è concentrato sulle strategie per rafforzare il ruolo delle professioni in Italia. I partecipanti hanno lasciato l’hotel con nuove idee per il futuro.

Si è svolto ieri all’Airport Hotel di Catania il convegno dal titolo “L’Italia delle Professioni”, promosso dal dipartimento libere professioni di Fratelli d’Italia, diretto dall’onorevole Marta Schifone, insieme ai coordinamenti regionale e provinciale di FdI Catania. Un momento di confronto tra istituzioni, ordini professionali, università e rappresentanze di categoria, con l’obiettivo di riaffermare la centralità del mondo delle libere professioni nel sistema economico e sociale italiano e affrontare le principali sfide del settore: tutele, accesso alle professioni, semplificazione burocratica, valorizzazione delle competenze e difesa del modello professionale italiano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania: Fratelli d’Italia a confronto su lavoro e professioni, tra burocrazia, competenze e formazione universitaria.A Catania, il partito Fratelli d’Italia ha organizzato un confronto su lavoro e professioni, dopo aver riscontrato molte lamentele da parte di giovani e imprenditori riguardo alla burocrazia e alle difficoltà di accesso alle competenze richieste.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanità, tappa a Catania de L'Italia delle professioni; L’Italia delle Professioni, il confronto promosso da FdI su riforme, sanità e centralità delle competenze; Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario – Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici; ‘L’Italia delle Professioni’, il 20 febbraio all’Airport Hotel di Catania il convegno di FdI sul mondo dei professionisti.

Sanità, tappa a Catania de L'Italia delle professioniUn confronto aperto con esperti e addetti ai lavori. A Catania si è svolta la Tavola Rotonda dal titolo L’Italia delle Professioni, promossa dal Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia in vist ... rainews.it

‘L’Italia delle Professioni’, a Catania il confronto promosso da FdI su riforme, sanità e centralità delle competenzeSi è svolto all’Airport Hotel di Catania il convegno dal titolo ‘L’Italia delle Professioni’, promosso dal Dipartimento Libere Professioni di Fratelli d’Italia, diretto dall’on. Marta Schifone, insiem ... lavocedellisola.it

3 marzo ore 18 nei canali Facebook e YouTube AIB Qual è lo stato reale del lavoro del bibliotecario in Italia Prova a dare una risposta all’annosa questione la ricerca “Il mercato del lavoro delle professioni bibliotecarie” promossa dall’Associazione italia - facebook.com facebook