Giovani in fuga dalla Sicilia edilizia a corto di manodopera | Le professioni tecniche non sono di serie B

Negli ultimi tempi, molti giovani lasciano la Sicilia in cerca di opportunità altrove, mentre nel settore edile si registra una carenza di manodopera qualificata. Intanto, sui social si diffondono promesse di guadagni rapidi e facili attraverso attività come influencer o consulenti finanziari, modelli di business che attirano sempre più giovani. Questa situazione evidenzia le differenze tra le professioni tradizionali e le nuove figure emergenti legate alle piattaforme digitali.

Gianluca Zaccaria, presidente regionale del Gruppo Giovani di Ance, sottolinea anche le "difficoltà a individuare una nuova generazione di imprenditori. Andremo nelle scuole a sensibilizzare i ragazzi" “Se fai l’influencer o il consulente finanziario guadagni facile e veloce”. Sono due dei più diffusi modelli di business che sui social promettono un futuro agile e attraggono sempre più giovani. E così accade che in Sicilia l’edilizia, pur essendo uno dei settori vitali per l’economia regionale, non solo ha difficoltà a trovare manodopera, ma subisce anche un progressivo incremento di chiusure di aziende che non viene compensato da un sufficiente innesto di giovani imprenditori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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MEDIO ORIENTE |Un funzionario iraniano ha invitato i giovani a formare catene umane, oggi alle 14, intorno alle centrali elettriche in vista degli attacchi minacciati da Trump. #ANSA - facebook.com facebook

Pazienza "strega" anche i giovani x.com