Il Consiglio regionale della Campania si riunisce oggi, giovedì 26 marzo, in una seduta che si preannuncia decisiva per l’approvazione del Bilancio. La giornata sarà dedicata all’esame delle proposte di bilancio e alla discussione sulle risorse finanziarie disponibili. La riunione si svolge in un momento di attesa e di confronto tra i vari gruppi politici presenti in aula.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio regionale della Campania torna a riunirsi oggi, giovedì 26 marzo, in una seduta che si preannuncia centrale per l’indirizzo politico ed economico dell’ente. Dalle ore 11 alle 18, l’aula è chiamata ad affrontare una serie di punti all’ordine del giorno, con l’attenzione concentrata soprattutto sui provvedimenti finanziari che delineeranno la programmazione dei prossimi anni. Cuore della seduta è infatti l’esame del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, accompagnato dalla legge di stabilità regionale. Due atti fondamentali che fissano le priorità della Regione Campania in termini di spesa, investimenti e gestione delle risorse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LIVE / Consiglio regionale, attesa per il Bilancio: giornata chiave per ‘sbloccare’ i fondi

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