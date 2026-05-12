Daspo Willy scelta giusta Sicurezza e prevenzione devono andare insieme
Il 12 maggio, un consigliere regionale e vicepresidente del gruppo Lega ha commentato la vicenda di una sedicenne marocchina coinvolta in diversi reati. La discussione riguarda l’applicazione del Daspo Willy, una misura che mira a rafforzare la sicurezza e la prevenzione. La ragazza, nonostante la giovane età, è stata protagonista di comportamenti illeciti che hanno alimentato il dibattito sulla validità di questa misura.
Sulla vicenda della sedicenne marocchina che si è macchiata, nonostante l'età, già di molteplici reati, è intervenuto oggi 12 maggio Eleonora Mosco, consigliere regionale e vicepresidente del gruppo Stefani Presidente e capogruppo Lega a Padova. «Il provvedimento adottato dalla Questura di Padova.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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