Daspo Willy scelta giusta Sicurezza e prevenzione devono andare insieme

Il 12 maggio, un consigliere regionale e vicepresidente del gruppo Lega ha commentato la vicenda di una sedicenne marocchina coinvolta in diversi reati. La discussione riguarda l’applicazione del Daspo Willy, una misura che mira a rafforzare la sicurezza e la prevenzione. La ragazza, nonostante la giovane età, è stata protagonista di comportamenti illeciti che hanno alimentato il dibattito sulla validità di questa misura.

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