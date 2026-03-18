Case popolari Pecoraro accelera | Legalità e diritto alla casa devono andare insieme

L’assessora alle Politiche abitative ha annunciato un’accelerazione sui progetti di case popolari, sottolineando che legalità e diritto alla casa devono essere garantiti contemporaneamente. A pochi mesi dal suo insediamento, ha evidenziato l’intenzione di portare avanti con priorità le iniziative in corso, senza dettagli specifici sui tempi o sui progetti. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione verso le questioni abitative nella città.

Tempo di lettura: 2 minuti A pochi mesi dal suo insediamento, l’assessora alle Politiche abitative del Comune di Salerno, Claudia Pecoraro, rivendica i primi risultati sul fronte del recupero degli alloggi popolari, indicando come priorità il contrasto alle occupazioni abusive e la tutela di chi ha realmente diritto a una casa. Al centro dell’intervento, il recupero di 27 alloggi popolari in città, definito dall’assessora “un primo passo importante” all’interno di un’azione più ampia di riordino e verifica del patrimonio abitativo. Pecoraro ha voluto innanzitutto ringraziare le forze dell’ordine per l’operazione che ha consentito il ripristino della legalità, sottolineando però che il rispetto delle regole, da solo, non basta se non è accompagnato da una visione sociale chiara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Case popolari, Pecoraro accelera: “Legalità e diritto alla casa devono andare insieme” Articoli correlati Pecoraro: "Diritto alla casa, la Campania al fianco delle famiglie"L’Assessora Pecoraro presenta il nuovo avviso per accedere alle graduatorie dell’edilizia residenziale pubblica: “Difendere la dignità, sostenere chi... Regione, Pecoraro: "Il diritto alla casa è una priorità per la Campania"“Garantire il diritto alla casa significa difendere la dignità delle persone e la stabilità delle famiglie.