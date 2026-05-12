Darderi-Zverev oggi agli Internazionali di Tennis a Roma | orario dove vederla in tv e programma del match

Oggi si svolge il match tra Luciano Darderi e Alexander Zverev agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. L’incontro si gioca martedì 12 maggio e sarà trasmesso in diretta televisiva. L’appuntamento è previsto per il pomeriggio, con dettagli su orario e canale disponibili sui siti ufficiali del torneo. La partita rappresenta uno dei momenti principali della giornata nel programma degli Internazionali.

Luciano Darderi torna in campo oggi, martedì 12 maggio, per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurro affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding, in una delle sfide più attese della giornata al Foro Italico. Dopo la splendida rimonta nel turno precedente, Darderi cerca un’altra impresa contro uno dei grandi favoriti del torneo romano. Darderi-Zverev: orario e campo della partita. La sfida tra Luciano Darderi e Alexander Zverev è in programma sulla BNP Paribas Arena e sarà il terzo match di giornata. L’incontro non inizierà prima delle ore 14.00, dopo le prime due partite previste sul campo. Per Darderi si tratta di una grande occasione per confermare il suo ottimo momento davanti al pubblico di casa e provare a conquistare un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.🔗 Leggi su Funweek.it

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