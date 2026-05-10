Internazionali Roma 2026 Darderi batte Paul in rimonta e vola agli ottavi
Nel torneo degli Internazionali di Roma 2026, Luciano Darderi ha conquistato un'importante vittoria contro Tommy Paul. Dopo aver perso il primo set, il tennista italiano ha rimontato, vincendo i successivi due e assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Darderi ha dimostrato tenacia e determinazione nel corso dell'incontro.
Vittoria di carattere per Luciano Darderi contro Tommy Paul, con il tennista italiano con anche passaporto argentino che si impone per 3-6, 6-3, 6-2 contro il quotato avversario statunitense nel match disputato oggi e valido per gli Internazionali d’Italia 2026, in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Per Darderi, numero 19 del mondo, ora la sfida agli ottavi di finale contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding e numero 3 del ranking mondiale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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