Internazionali Roma 2026 Darderi batte Paul in rimonta e vola agli ottavi

Nel torneo degli Internazionali di Roma 2026, Luciano Darderi ha conquistato un'importante vittoria contro Tommy Paul. Dopo aver perso il primo set, il tennista italiano ha rimontato, vincendo i successivi due e assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Darderi ha dimostrato tenacia e determinazione nel corso dell'incontro.

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