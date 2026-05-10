Musetti batte Cerundolo e vola agli ottavi degli Internazionali BNL d' Italia

Lorenzo Musetti ha sconfitto Cerundolo in due set e si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Con questa vittoria, il tennista italiano raggiunge per la quarta volta in carriera questa fase del torneo. La partita si è conclusa con il punteggio che ha permesso a Musetti di avanzare nel tabellone principale.

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Lorenzo Musetti batte Cerundolo e raggiunge per la quarta volta in carriera gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Un match duro al Centrale che l'italiano ha portato a casa col punteggio di 7-6, 6-4 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Il primo set si gioca sul totale.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Internazionali d’Italia 2026, Musetti all’esame Cerundolo. Altri tre azzurri a caccia degli ottavi Musetti vince all'esordio agli Internazionali BNL d'Italia 2026Lorenzo Musetti, numero 10 del ranking ATP incanta il Centrale e nel turno serale degli Internazionali BNL d’Italia batte il francese Mpetshi... Argomenti più discussi: Internazionali, Musetti batte Cerundolo, ora gli ottavi contro Ruud; Internazionali, il programma di oggi: Musetti-Cerundolo dopo pranzo. E la serata è tutta azzurra; Musetti disinnesca Mpetshi Perricard e va al 3° turno, avanza anche Darderi; Internazionali di tennis Roma, Musetti e Darderi avanzano al terzo turno.