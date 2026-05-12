Darderi-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro? Orario partite precedenti streaming

Mercoledì 13 maggio si svolgeranno i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. Le partite saranno trasmesse in diretta su TV8 in chiaro e sarà possibile seguirle anche tramite streaming. La giornata prevede diverse sfide, tra cui quella tra Darderi e Jodar, che attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis. L’evento si svolge sui campi del torneo romano, con orario di inizio ancora da comunicare.

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Domani, mercoledì 13 maggio, per quanto concerne l’ ATP Masters 1000 di Roma, si apriranno i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile: scenderà nuovamente in campo l’azzurro Luciano Darderi, testa di serie numero 18, che affronterà lo spagnolo Rafael Jodar, numero 32 del seeding. L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 20.30: si tratta del primo incrocio tra i due sul circuito maggiore, dato che non ci sono precedenti. La sfida sarà trasmessa in chiaro da TV8 HD, e dovrebbe essere trasmessa anche in streaming gratuito su tv8.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Darderi-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro? Orario, partite precedenti, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario, canali esatti, streamingI quarti di finale del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si apriranno... Sinner-Jodar si vedrà su TV8? Orario, canali esatti, streamingI quarti di finale del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si apriranno... Argomenti più discussi: Dove vedere Musetti-Cerundolo agli Internazionali in tv e streaming; Internazionali: Arnaldi eliminato, l'azzurro cede a Jodar; Flavio Cobolli mette nel mirino la top 8! Dove può arrivare in classifica a Roma; Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Musetti e Darderi avanzano agli ottavi, fuori Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi. #Sinner va ai quarti di Roma ma l’impresa è di #Darderi che supera Zverev Darderi ha annullato quattro match-point e ha finito per imporsi 1-6, 7-6, 6-0 contro il numero tre del mondo; ora se la vedrà con la rivelazione Jodar. Per Sinner tutto facile nel derby co x.com Darderi-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro? Orario, partite precedenti, streamingDomani, mercoledì 13 maggio, per quanto concerne l'ATP Masters 1000 di Roma, si apriranno i quarti di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it