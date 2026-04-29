Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario canali esatti streaming

Oggi i quarti di finale del torneo di Madrid si potranno vedere in diretta su TV8, che trasmetterà le partite in chiaro. L’incontro tra il tennista italiano e il suo avversario si svolgerà nel pomeriggio, con orario ancora da definire, e sarà possibile seguirlo anche tramite lo streaming ufficiale del canale. La competizione si tiene sul cemento della capitale spagnola e coinvolge alcuni dei migliori giocatori del circuito.

I quarti di finale del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si apriranno mercoledì 29 aprile: scenderanno in campo l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e lo spagnolo Rafael Jodar, che ha ricevuto una wild card per il main draw. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-JODAR (NON PRIMA DELLE 16.00) Il match che vedrà protagonista il tennista italiano ed il padrone di casa iberico sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 13.00 con Pliskova-Potapova, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.🔗 Leggi su Oasport.it

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MADRID: QUARTI DI FINALESINNER vs JODAR ! FORZA JANNIK (16,00) - facebook.com facebook

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