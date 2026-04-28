Sinner-Jodar si vedrà su TV8? Orario canali esatti streaming

I quarti di finale del torneo di tennis Mutua Madrid Open 2026 si giocheranno con il confronto tra Sinner e Jodar. La partita sarà trasmessa su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. L'incontro si svolgerà in un orario specifico, che sarà comunicato nelle prossime ore, e rappresenta uno dei momenti più attesi della giornata nel torneo, che vede protagonisti alcuni tra i migliori giocatori del circuito.

I quarti di finale del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, si apriranno mercoledì 29 aprile: scenderanno in campo l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e lo spagnolo Rafael Jodar, che ha ricevuto una wild card per il main draw. Il match che vedrà protagonista il tennista italiano ed il padrone di casa iberico sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 13.00 con Pliskova-Potapova, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore. Non sarà prevista alcuna diretta tv in chiaro, né una diretta streaming gratuita del match: sia TV8 HD che tv8.🔗 Leggi su Oasport.it

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E ADESSO IL MATCH PIÙ ATTESO A MADRID! Jodar batte Kopriva 7-5 6-0 e strappa il pass per i quarti di finale dove affronterà Sinner! C'è molto interesse per vedere il talento spagnolo 19enne alla prova contro un big come Jannik: sarà spettacolo - facebook.com facebook

#Sinner vs #Jodar da, la stoccata di Jannik alla programmazione di Madrid, la prestazione sottotono di #Musetti che rischia di uscire dalla top 10 Il punto a metà torneo LIVE su @DoppioMistoPod alle 18 (link nei commenti) x.com