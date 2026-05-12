Danneggia una panchina in piazza e ruba una bicicletta | doppia denuncia per un ragazzo

Da ferraratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato dopo aver danneggiato una panchina in piazza e aver sottratto una bicicletta. Le due vicende sono state segnalate alle autorità, che hanno avviato le indagini. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi o sulle modalità degli episodi. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dei fatti.

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Un giovane ragazzo di 23 anni è stato denunciato per aver danneggiato una panchina e rubato una bicicletta. Coinvolti i carabinieri di Portomaggiore, che nella serata di sabato 2 sono stati contatti, tramite il 112, da un cittadino.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySecondo quanto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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