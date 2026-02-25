arluno si affianca con lo scooter a una bicicletta e ruba una borsa dal cestino poi fugge

Arluno (Milano), 25 febbraio 2026 – Si è distratta un attimo o, più probabilmente, non si aspettava che un giro in bicicletta per le normali faccende pomeridiane si sarebbe trasformato nell’occasione per essere derubata strada facendo da un ladro in scooter. Vittima del furto con destrezza, questa la definizione tecnica, una donna di 75 anni, derubata nel tardo pomeriggio del 20 febbraio. Mentre procedeva in sella alla sua bicicletta percorrendo via Brera, portando nel cestino la borsa, la donna è stata infatti affiancata da una persona a bordo di uno scooter, con il volto celato dal casco. All’astuto ladro è bastato allungare il braccio e prelevare dal cestino della bicicletta la borsa della donna, per poi allontanarsi in tutta fretta. Alla donna non è restato altro da fare che presentare denuncia ai Carabinieri e rendersi conto di aver perso per sempre il telefono cellulare e una cifra comunque contenuta di denaro contante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

