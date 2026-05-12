Daniele Marzeddu e il suo This is Britannia alla Libreria Fahrenheit 451

Nella libreria Fahrenheit 451 di Piacenza si terrà una presentazione di un autore che ha pubblicato il libro “This is Britannia”. L’evento vedrà la partecipazione di Daniele Marzeddu, che presenterà il suo ultimo lavoro ai lettori della città. La libreria, conosciuta per il suo ruolo nel promuovere incontri culturali, ospiterà nuovamente un autore per un evento dedicato al mondo dei libri.

Un punto di riferimento del mondo dei libri a Piacenza torna ad ospitare un autore. Stiamo parlando della Libreria Fahrenheit 451 e di scena ci sarà Daniele Marzeddu e il suo “This is Britannia”.L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio alle 18 in via Legnano 4, quando lo scrittore e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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