Così Fahrenheit 451 di Ray Bradbury ha predetto il nostro presente

Il romanzo di Ray Bradbury, pubblicato nel 1953, descrive una società in cui i libri sono vietati e il controllo sulle informazioni è totale. La narrazione si concentra su un vigile del fuoco incaricato di bruciare testi proibiti, in un contesto di censura e repressione culturale. Le tematiche affrontate riguardano la perdita di libertà di pensiero e la manipolazione dei mezzi di comunicazione, elementi che trovano rispecchio nel presente.

Il romanzo fantascientifico del celebre autore americano è oggi più attuale che mai. Ecco perché il suo mondo distopico assomiglia al nostro. Guy Montag fa il pompiere. Ma nella società immaginata da Ray Bradbury nel 1953, i pompieri non spengono gli incendi: li appiccano. Il loro compito è dare fuoco alle case di chi nasconde libri, considerati illegali dallo Stato. Montag sembra convinto della sua missione, almeno finché non incontra Clarisse McClellan, una giovane fuori dagli schemi, capace ancora di guardare il mondo con curiosità genuina. Quell'incontro lo cambia. Montag inizia a chiedersi cosa ci sia dentro quei libri, perché le persone rischierebbero tutto per difenderli.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Così Fahrenheit 451 di Ray Bradbury ha predetto il nostro presente Fahrenheit 451 de Ray Bradbury Audiolibro De Ciencia Ficción Notizie correlate Studenti Stradivari: Fahrenheit 451 rivive al PonchielliLa collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari e il Teatro Amilcare Ponchielli porta in scena una rielaborazione del... “Il fuoco era la cura”: al Municipale Sotterraneo rilegge Fahrenheit 451Piacenza si prepara ad accogliere “Il fuoco era la cura”, lo spettacolo del collettivo Sotterraneo che rilegge il classico distopico di Ray Bradbury,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Leggere per resistere: Gli Olmi celebrano la libertà con Fahrenheit 451; Lima, il re dei trenini elettrici nato dalle macerie della guerra.