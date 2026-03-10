Studenti Stradivari | Fahrenheit 451 rivive al Ponchielli

Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari stanno portando in scena una versione rivisitata di Fahrenheit 451 al Teatro Ponchielli. La collaborazione tra l’istituto e il teatro vede i giovani coinvolti nell’allestimento di una rappresentazione ispirata al romanzo di Ray Bradbury. La produzione si svolge in un’atmosfera di confronto tra scuola e teatro, con il coinvolgimento diretto degli studenti.

La collaborazione tra l'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari e il Teatro Amilcare Ponchielli porta in scena una rielaborazione del classico distopico di Ray Bradbury. Mercoledì 11 marzo, alle ore 20.30, gli studenti presenteranno un allestimento parallelo che unisce letteratura e nuove tecnologie per stimolare la riflessione critica sulla società attuale. Il progetto, denominato happiness boys, nasce dalla volontà di far emergere domande scomode su ciò che viene considerato normale nella vita quotidiana. Attraverso un quaderno didattico e una messa in scena, i giovani partecipanti analizzano come l'intrattenimento continuo e l'assenza di silenzio sostituiscano il confronto profondo.