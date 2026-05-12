In questi giorni si discute della possibilità che Tony D'Amico possa diventare il nuovo direttore di una squadra di calcio. L'amministratore delegato di un'altra società ha commentato che è normale che D'Amico venga corteggiato e ha aggiunto che il rapporto potrebbe concludersi. Non ci sono conferme ufficiali e le trattative sono in corso. La questione riguarda il futuro della posizione di D'Amico all’interno del club.

Sono giorni caldi, roventi in casa Milan. Circola, infatti, con insistenza, una voce che vorrebbe Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, scontento dell'operato del direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare e quindi intenzionato a sostituirlo. Con chi? Con un suo vecchio pallino, Tony D'Amico. L'AD del Milan, come si ricorderà, aveva già cercato di convincere D'Amico a lasciare l'Atalanta per il Diavolo già la scorsa estate, ma senza esito. Da qui - dopo una trattativa quasi chiusa e poi mandata a monte con Fabio Paratici - era arrivata la 'virata' su Tare, che era libero sul mercato e più facile da raggiungere.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - D’Amico-Milan? Percassi (AD Atalanta): “Normale sia corteggiato. Il rapporto potrebbe concludersi”

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