Settimana della Donna | concerti presentazioni di libri e mostre al Policlinico

In vista della Giornata Internazionale della Donna, il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo organizzerà una serie di eventi tra cui concerti, presentazioni di libri e mostre. Queste iniziative si svolgeranno all’interno della struttura e sono rivolte a sensibilizzare su temi legati alla figura femminile, alla salute e alla promozione delle pari opportunità. La settimana si svolgerà nel corso di alcuni giorni.

In occasione della prossima Giornata Internazionale della Donna, il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo promuoverà un programma di iniziative dedicate alla valorizzazione del ruolo delle donne, alla promozione della salute e al rafforzamento della cultura delle pari opportunità.La giornata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Giorno della Memoria: commemorazioni, mostre, concerti, libri e teatro per non dimenticare la ShoahC'è Posta per te, le pagelle: Amoroso saluta 'nonna' Maria (8), Alessandro gela la madre: "Ti ho sostituita" (0), Leo è "buono ma non testicolo" (9)...

Ravenna celebra l’8 marzo: mostre, concerti, teatro e camminate per la Giornata internazionale della donnaL’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, un’occasione per riflettere e confrontarsi sui temi dei diritti, dell’uguaglianza e...

Altri aggiornamenti su Settimana della Donna.

Temi più discussi: Ravenna celebra l’8 marzo: mostre, concerti, teatro e camminate per la Giornata internazionale della donna; Eventi segnalati dai Comuni; Festa della Donna, a Udine un ricco calendario di eventi; Milano Fashion Week Women's Collection.

Settimana della donna, al Policlinico di Palermo concerto del ConservatorioIn occasione della prossima Giornata internazionale della donna, il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo promuoverà un programma di iniziative dedicate alla valorizzazione del ruolo delle donne, al ... ansa.it

Una settimana per la salute delle donneIn occasione della Giornata nazionale della salute della donna saranno realizzate iniziative per promuovere l’informazione e saranno offerti servizi per la prevenzione e la cura delle principali ... quotidianosanita.it

Una settimana interamente dedicata alla salute delle donne, con servizi gratuiti, accesso libero e un calendario fitto di iniziative che culmineranno domenica 8 marzo, nella Giornata internazionale della donna facebook