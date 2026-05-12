Dall’arrivo al Meyer fino alla tragedia | le ultime ore del piccolo Ecco tutti i punti da chiarire
Una mattina di controlli programmati si è trasformata in una tragedia senza che siano ancora chiare le cause. Dall’arrivo presso il pronto soccorso pediatrico fino alla morte del bambino, sono stati registrati eventi che richiedono approfondimenti. Le autorità stanno indagando sui dettagli delle ultime ore di vita del piccolo e sui momenti che hanno preceduto il decesso, mentre le circostanze dell’accaduto sono ancora oggetto di verifica.
Firenze, 12 maggio 2026 – Una semplice mattina di controlli programmati, finita in dramma senza che ancora se ne conosca il motivo. Resta una tragedia ancora tutta da capire quella del bimbo fiorentino di 5 anni morto, nel corso della notte fra venerdì e sabato, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. PRESSPHOTO Firenze esterni ospedale Meyer. Foto Marco MoriNew Press Photo Una prima ricostruzione dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il piccolo era arrivato con i genitori intorno alle 8 di venerdì mattina per un esame programmato: una radiografia con mezzo di contrasto che avrebbe dovuto chiarire le cause dei suoi frequenti mal di pancia, presenti ormai da diverso tempo.🔗 Leggi su Lanazione.it
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