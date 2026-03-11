Via Beverora ragazza in fin di vita dopo la caduta | ecco i tre punti da chiarire nelle indagini

Le forze dell'ordine stanno portando avanti le indagini sulla caduta di una ragazza di 20 anni avvenuta in via Beverora martedì 10 marzo. Sono stati raccolti testimonianze e si stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per chiarire le circostanze dell’incidente. Le autorità cercano di ricostruire gli attimi prima della caduta e di identificare eventuali responsabilità. La giovane è ricoverata in condizioni critiche.