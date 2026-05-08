Garlasco tutti gli errori e le omissioni delle indagini del 2007 | dall' ora del decesso fino al mancato movente di Stasi

Nel 2007, le indagini condotte dai carabinieri di Milano e dai magistrati di Pavia hanno coperto un arco temporale di poco più di un anno, durante il quale sono stati analizzati numerosi aspetti legati a un caso di cronaca nera. Tra le criticità emerse ci sono stati errori e omissioni riguardanti l’ora del decesso e l’assenza di un movente chiaro per l’arresto di un sospettato.

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In poco più di un anno di indagini i carabinieri di Milano e i magistrati pavesi hanno accumulato una serie di elementi che, a loro dire, "scagionano" colui che dai media venne ribattezzato "il biondino dagli occhi di ghiaccio": Alberto Stasi, che per 19 anni è stato considerato l'assassino di Chiar.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, tutti gli errori e le omissioni delle indagini del 2007: dall'ora del decesso fino al mancato movente di Stasi Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025 Notizie correlate Caso Garlasco: l’ipotesi del movente abieta scuote le indagini?? Cosa sapere La Procura emette avviso di interrogatorio per Sempio sul caso dell'omicidio Poggi a Garlasco. Garlasco, attesa la chiusura delle indagini: "Stasi fuori dalla scena del crimine"Sul caso Garlasco, è attesa nelle prossime settimane la chiusura della nuova inchiesta pavese, che vede indagato Andrea Sempio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Garlasco, gli errori e le omissioni: dalla condanna di Stasi alla nuova pista; Garlasco, la giustizia e l’errore; Garlasco: dalla condanna a Stasi alla nuova pista, errori e omissioni; Tutti gli elementi della procura contro Sempio: il particolare dei video sulla chiavetta usb, la frase pronunciata in falsetto e l'accusa del padre alla madre. Caso Garlasco, gli errori e le omissioni: dalla condanna di Stasi alla nuova pistaLa parola fine sul Caso Garlasco ancora è lungi dall'essere scritta. Anche se si arriva a nuova sentenza, se quello che non tornava viene messo nella casellina giusta, resterà forse per sempre un caso ... msn.com Garlasco, tutti gli indizi a carico di Andrea Sempio e quelli che portarono alla condanna di Alberto StasiDue verità contrapposte: dai vecchi pilastri processuali che hanno incastrato lo studente bocconiano fidanzato di Chiara Poggi alle recenti tracce genetiche e audio che puntano verso l’amico del frate ... today.it Sky tg24. . In diretta dalla Procura di Milano, Diletta Giuffrida ripercorre gli ultimi fatti sul delitto di Garlasco, relativo all'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Dopo la chiusura delle indagini che vedono unico indagato Andrea Sempio, gli atti sono a facebook Garlasco, gli appunti di Sempio: "Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico" #delittodigarlasco x.com