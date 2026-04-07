Oggi si è tenuta una riunione tra i rappresentanti di diversi enti per affrontare i temi del caporalato e dello sfruttamento nel settore agricolo. Alla riunione hanno partecipato esponenti di varie istituzioni con il compito di coordinare le azioni e le strategie da adottare per contrastare queste problematiche. La discussione si è concentrata sulle misure da mettere in atto e sulle prossime iniziative da avviare nel settore.

Arezzo, 7 aprile 2026 – . La prevenzione e il contrasto al ‘caporalato’ restano una priorità della Regione, che intende proseguire su questa linea con strumenti sempre più efficaci e condivisi. Si è riunita oggi in sala Pegaso la Cabina di regia regionale prevista dal Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, che assicura un approccio multidisciplinare per obiettivi che includono promozione e trasparenza dei rapporti di lavoro, valorizzazione delle imprese etiche, monitoraggio costante tramite una relazione tecnica annuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caporalato e sfruttamento in agricoltura, oggi la cabina di regia con Marras, Lenzi e Monni

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Insediata cabina di regia per attuazione protocollo d’intesa per prevenzione caporalatoBRINDISI - A pochi giorni dalla sottoscrizione del “protocollo d’intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione...

Temi più discussi: Caporalato: per la configurazione del reato è sufficiente la vulnerabilità del lavoratore; Sfruttamento nei laboratori della moda, niente controllo giudiziario per Paul&Shark e Aspesi; Delivery e sfruttamento, così la politica può arginare il caporalato digitale; Rider e sfruttamento nel food delivery: l’inchiesta su Glovo riaccende il dibattito sui diritti del lavoro.

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Caporalato, la Regione rafforza la rete di contrasto: più controlli e nuove misure preventiveTra le principali direttrici messe in campo dalla Regione Toscana: il rafforzamento della prevenzione e della trasparenza ... intoscana.it

In Lombardia 119 inchieste per il caporalato. Trentasei fascicoli avviati dalle procure riguardano l’agricoltura. Crescono i casi nella logistica e nei trasporti, per la Flai Cgil: dignità calpestata. - facebook.com facebook

Caporalato: @fai_cisl ed eurodeputati nel ghetto di Borgo Mezzanone x.com