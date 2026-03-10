Il 12 marzo si celebra la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari. In questa occasione, l’Ordine delle professioni infermieristiche e l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Lecco hanno reso noto che, secondo recenti dati, uno su due medici o infermieri della zona è stato aggredito durante il proprio lavoro.

Nel corso dell’evento verranno presentati anche i risultati delle indagini conoscitivepromosse da Omceo e Opi, che hanno restituito una fotografia della diffusione del fenomeno nel territorio lecchese. E i dati sono allarmanti: tra insulti verbali e aggressioni o minacce fisiche compiute o tentate, considerando la media dei dati tra medici e infermieri, si arriva a circa un operatore sanitario su due che ha vissuto momenti di paura. “Dall’indagine promossa dall’Ordine - dichiara Pierfranco Ravizza, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Lecco - risulta che circa due terzi del personale sanitario intervistato ha subito qualche forma di violenza, per fortuna prevalentemente verbale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Infermieri come medici di base? Una ricerca rivela che non c’è differenza su esiti e qualità delle cureMentre in Italia si discute dell’estensione delle competenze infermieristiche, inclusa la possibilità di prescrivere alcuni farmaci o presidi...

Braccialetti SOS nei pronto soccorso: medici e infermieri potranno denunciare una violenzaUn braccialetto SOS, fornito al personale sanitario, per segnalare nell'immediato un'eventuale aggressione nei pronto soccorso.

Una raccolta di contenuti su Medici e infermieri lecchesi la corsia...

Temi più discussi: Medici e infermieri lecchesi, la corsia come una trincea: aggredito uno su due; A Lecco nel 2025 il 40% degli infermieri e due terzi dei medici hanno subito violenze; Lecco. Violenza contro gli operatori sanitari: il 12 marzo medici e infermieri uniti per prevenire il fenomeno; Lombardia per le donne: un aiuto per non dover scegliere tra famiglia e lavoro.

Medici e infermieri lecchesi, la corsia come una trincea: aggredito uno su dueIn occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che ricorre il 12 marzo, l’Ordine delle professioni ... leccotoday.it

Lecco. Violenza contro gli operatori sanitari: il 12 marzo medici e infermieri uniti per prevenire il fenomenoMomento di riflessione all’Ospedale Manzoni promosso dagli Ordini dei Medici e delle Professioni Infermieristiche Il Presidente dell’Ordine dei Medici Pierfranco Ravizza: Circa due terzi del personal ... msn.com

Medici e infermieri di Bolzano avrebbero fornito versioni contraddittorie, che non possono essere considerate attendibili fino in fondo - facebook.com facebook

Cuba ritirerà i propri medici dalla Guyana ponendo fine all’accordo di cooperazione sanitaria in vigore da quasi 50 anni x.com