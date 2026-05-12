Dalla rotta balcanica alle case sicure vicino alla frontiera | così l' organizzazione portava i profughi in Europa

Una rete criminale internazionale specializzata nel trasporto illegale di migranti è stata smantellata tra Italia e Svizzera. In pochi mesi, nel 2024, sono stati documentati 37 episodi di traffico per un totale di 137 migranti, per lo più curdi, che in cambio di migliaia di euro a testa venivano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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