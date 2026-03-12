Regione | al via l' organizzazione della Consulta per la Mobilità ok alle regole per Case e Ospedali di Comunità

Oggi pomeriggio a Palazzo Santa Lucia si è riunita la Giunta regionale della Campania, che ha approvato varie delibere tra cui l’organizzazione della Consulta regionale per la mobilità. La consulta, prevista dalla legge regionale, avrà il compito di fornire pareri e suggerimenti sul settore dei trasporti. Inoltre, sono state approvate le regole per i nuovi Case e Ospedali di Comunità.

Oggi pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Tra i provvedimenti approvati, in tema di trasporti, figura il nuovo atto di organizzazione della Consulta regionale per la mobilità, organo consultivo previsto dalla legge regionale n. 3 del 2002. Il nuovo.