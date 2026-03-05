Ancora trafficanti lungo la rotta balcanica | fermato un quarantacinquenne trasportava cinque migranti

Nel primo pomeriggio di ieri, nella zona di Matteria, la polizia slovena ha fermato un uomo di 45 anni di nazionalità polacca alla guida di una Toyota. A bordo dell'auto c'erano quattro migranti, e l'uomo è stato arrestato per aver trasportato cinque persone. La presenza di trafficanti lungo la rotta balcanica continua a essere segnalata nelle operazioni di controllo.

I fatti sono avvenuti nella zona di Materija, in Slovenia, nel primo pomeriggio di ieri 4 marzo. La posizione del conducente della Toyota è al vaglio della questura di Capodistria Ancora trafficanti di esseri umani lungo la rotta balcanica alle spalle di Trieste. Nel primo pomeriggio di ieri 4 marzo nella zona di Matteria la polizia slovena ha fermato un quarantacinquenne di nazionalità polacca, trovato alla guida di una Toyota a bordo della quale c'erano quattro cittadini di origini turche e un giovane di nazionalità siriana. La posizione del conducente della vettura è al vaglio della questura di Capodistria.