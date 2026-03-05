Ancora trafficanti lungo la rotta balcanica | fermato un quarantacinquenne trasportava cinque migranti

Da triesteprima.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di ieri, nella zona di Matteria, la polizia slovena ha fermato un uomo di 45 anni di nazionalità polacca alla guida di una Toyota. A bordo dell'auto c'erano quattro migranti, e l'uomo è stato arrestato per aver trasportato cinque persone. La presenza di trafficanti lungo la rotta balcanica continua a essere segnalata nelle operazioni di controllo.

I fatti sono avvenuti nella zona di Materija, in Slovenia, nel primo pomeriggio di ieri 4 marzo. La posizione del conducente della Toyota è al vaglio della questura di Capodistria Ancora trafficanti di esseri umani lungo la rotta balcanica alle spalle di Trieste. Nel primo pomeriggio di ieri 4 marzo nella zona di Matteria la polizia slovena ha fermato un quarantacinquenne di nazionalità polacca, trovato alla guida di una Toyota a bordo della quale c'erano quattro cittadini di origini turche e un giovane di nazionalità siriana. La posizione del conducente della vettura è al vaglio della questura di Capodistria.

