5x1000 a Bari la mappa dei soldi | dai 300mila euro per la ricerca ai fondi per salvare i matrimoni La classifica

A Bari, diversi enti e iniziative destinano il 5x1000 a vari settori, con importi che vanno dai 300mila euro per la ricerca scientifica ai fondi destinati a programmi di supporto ai matrimoni. Tra le destinazioni più frequenti ci sono anche interventi per la tutela degli animali randagi e progetti per migliorare la sicurezza stradale. La mappa dei soldi mostra una varietà di interventi e priorità.

La ricerca sanitaria è al primo posto. Cinquantatremila euro vanno al Comune. Tra gli enti si predilige la difesa di cani e gatti randagi