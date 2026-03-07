Dalla ricerca sul cancro ai libri per bambini | la scienziata brianzola che spiega la scienza ai più piccoli

Una scienziata brianzola, anche mamma, si dedica a spiegare la scienza ai più piccoli attraverso libri pensati appositamente per loro. La ricercatrice, oltre a lavorare nel campo dello studio sul cancro, si impegna a rendere accessibili concetti complessi usando un linguaggio semplice e coinvolgente. La sua passione per la scrittura si combina con il desiderio di avvicinare i bambini alla scienza in modo diretto e pratico.

Erika Riva è prima di tutto una mamma che ha deciso di spiegare ai bambini come funziona la scienza: come nasce e si sviluppa il suo progetto Avvicinare i bambini a concetti scientifici in modo efficace e con parole semplici. Erika Riva è prima di tutto una mamma, che di professione fa la ricercatrice e nutre una passione per la scrittura. Dopo una formazione in biologia e oltre dieci anni di esperienza nella ricerca farmaceutica, Erika sceglie di unire scienza ed educazione, fondando la collana “La Mangouste Curieuse”: al suo interno ci sono una serie di libri che parlando e spiegano la scienza in modo accessibile ai bambini dai 3 ai 9 anni. Erika Riva Nasce a Paina di Giussano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

